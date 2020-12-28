Роналду рассказал, что его раздражает в старшем сыне

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Роналду рассказал, что его раздражает в старшем сыне

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что рацион старшего сына вызывает у него раздражение.

"Иногда он пьёт колу, газировку, ест чипсы, хотя знает, что меня это раздражает. У него есть потенциал. Он быстрый, техничный. Посмотрим, вырастет ли из него отличный футболист. Нужно упорно трудиться и жертвовать собой. Я не собираюсь давить на него, чтобы он играл на профессиональном уровне, но я, конечно, хотел бы этого. Но прежде всего я желаю ему быть лучшим", - приводит слова звёздного португальца A Bola.

В текущем сезоне 35-летний форвард забил 16 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах в составе "Ювентуса".

Криштиану Роналду-младший родился в июне 2010 года в США. Его выносила суррогатная мать.

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