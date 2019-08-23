Роналду рассказал, что мог перейти в "Барселону"

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Роналду рассказал, что мог перейти в "Барселону"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что в 2003 году он мог перейти в "Барселону".

"У меня была встреча с Арсеном Венгером и мы говорили о переходе в "Арсенал". Также у меня были переговоры с "Барселоной", которые могли успешно завершиться. Мной также интересовались "Реал" и "Интер". Однако, после товарищеского матча с "Манчестер Юнайтед" все изменилось. Они сделали потрясающее предложение и купили меня", - цитирует Роналду Goal.

В 2003 году Роналду в возрасте 18 лет перешел в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов евро. В 2009 году он перешел в "Реал", а в 2018 - в "Ювентус". За свою карьеру португалец пять раз завоевал "Золотой мяч", пять раз выиграл Лигу Чемпионов, а также стал чемпионом Европы.

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