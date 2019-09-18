Роналду рассказал, что в свое время мог оказаться в "Арсенале"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что в свое время "Арсенал" был заинтересован в его трансфере.
"Я был близок к переходу в "Арсенал". Я очень ценю то, что "канониры" сделали для меня, особенно Арсен Венгер", - приводит слова Роналду Marca.
Напомним, что в 2003 году Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед" и покинул клуб в 2009 году, перейдя в "Реал".
Португалец является 5-кратным обладателем "Золотого мяча" и 4-кратным обладателем "Золотой бутсы".
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