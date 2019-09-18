Роналду рассказал, что в свое время мог оказаться в "Арсенале"

Теги ювентускриштиану роналдуарсенал лондон

Роналду рассказал, что в свое время мог оказаться в "Арсенале"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что в свое время "Арсенал" был заинтересован в его трансфере.

"Я был близок к переходу в "Арсенал". Я очень ценю то, что "канониры" сделали для меня, особенно Арсен Венгер", - приводит слова Роналду Marca.

Напомним, что в 2003 году Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед" и покинул клуб в 2009 году, перейдя в "Реал".

Португалец является 5-кратным обладателем "Золотого мяча" и 4-кратным обладателем "Золотой бутсы".

Читайте также: Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лига Чемпионов: "Олимпиакос" сыграл вничью с "Тоттенхэмом", "Брюгге" и "Галатасарай" победителя не выявили

Лига Чемпионов: "Олимпиакос" сыграл вничью с "Тоттенхэмом", "Брюгге" и "Галатасарай" победителя не выявили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов