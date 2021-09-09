Роналду рассказал, для чего перешел в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду рассказал, для чего перешел в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поведал о мотивах своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Я здесь именно для того, чтобы побеждать. Я не отдыхать приехал.

Раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать.

Я подготовлен, как и мои партнеры, я готов играть, готов. Это хороший шанс для меня, болельщиков и клуба сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком в ближайшие 3-4 года", – сказал Роналду.

Напомним, что "МЮ" заплатил "Ювентусу" 15 миллионов за Роналду. Криштиану подписал контракт по формуле 2+1.

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