Роналду рассказал, как его семья отреагировала на историю с изнасилованием

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поведал о реакции своей семьи на обвинения в изнасиловании.

"Мой сын еще совсем юн и не понимает происходящего. Моя мама и сестры шокированы и рассерженны. Я никогда ранее не видел их такими" - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что американка Кэтрин Майорги обвинила португальца в изнасиловании, которое произошло в 2009 году, и хочет отсудить около 200 тысяч евро.

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