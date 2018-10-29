Роналду рассказал, как его семья отреагировала на историю с изнасилованием

8 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду рассказал, как его семья отреагировала на историю с изнасилованием

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поведал о реакции своей семьи на обвинения в изнасиловании.

"Мой сын еще совсем юн и не понимает происходящего. Моя мама и сестры шокированы и рассерженны. Я никогда ранее не видел их такими" - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что американка Кэтрин Майорги обвинила португальца в изнасиловании, которое произошло в 2009 году, и хочет отсудить около 200 тысяч евро.

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Комментарии

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Вахтанг

а я ДЫРЯВЫЙ и мне пох на Роналду слабозадика

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Генич

А я люблю Педиков таких как Роналду

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Вы ничего не понимаете в сексе Мария Ивановна. Лично я люблю когда меня ебут как скатину в сраку!

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Супер Месси

Я это обожаю...

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РМ

Я как и все кто болеет за Реал, тоже дюблю когда меня ПЕРДОЛЯТ в жопу, и не вижу здесь криминала.

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Супер Месси

Я так много дрюнькал на гей порно, что сломал себе руку, хорошо, что очко я себе не сломаю, несмотря на то, что туда заходил не один десяток человек

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Моя семья мне сказала, что насиловать в задний проход можно только мальчиков.

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Супер Месси

Мне моя мне так же говорит.

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