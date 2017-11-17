Роналду рассказал, как его семья реагирует на голевую засуху

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Роналду рассказал, как его семья реагирует на голевую засуху

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал, как его семья реагирует на голевую засуху.

"Для меня странно, что дома мне задают вопросы о моей результативности. Когда я не забиваю, мама, сын, брат, сестра - все спрашивают: "Что с тобой случилось?" - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что в текущем розыгрыше Примеры 32-летний португалец забил всего 1 гол в 7 матчах.

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