Роналду рассказал, как отразился на его жизни скандал с обвинениями в изнасиловании

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Роналду рассказал, как отразился на его жизни скандал с обвинениями в изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как повлиял на его жизнь скандал с изнасилованием американки Кэтрин Майорги, передает As.

"Эти слухи порочат мое достоинство. У меня есть девушка, семья, это непросто.

Однажды мы сидели дома с девушкой и смотрели новости. В тот момент стали говорить о Криштиану Роналду и тому подобное. Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что почувствовал себя неловко. 

Я просто переключил, чтобы мои дети не слышали, что говорят об их отце. Это вызывает во мне очень плохие чувства", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Роналду расплакался во время интервью из-за воспоминаний об умершем отце.

Не пропустите: Роналду показал, как он активно отдыхает с семьей в выходной. | http://soccernews.ru
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