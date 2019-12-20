Роналду рассказал, как придумал собственный стиль празднования голов

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду рассказал, как придумал собственный стиль празднования голов

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поведал, как появилось его фирменное празднование голов.

Напомним, что звёздный португалец бежит к угловому флажку, в прыжке разворачивается на 180 градусов, отводит руки в стороны и кричит "Да!" ("Si" - на испанском).

"Впервые я кричал "Si", играя за "Реал". Там все кричали это слово в случае побед. Я начал повторять, не знаю почему. Это было естественно для меня. Когда мы в Лос-Анджелесе готовились к сезону, был матч с "Челси". Я забил и отпраздновал гол таким способом. Меня спрашивали: "Зачем ты это сделал?". Не знаю, всё вышло непроизвольно. Всегда отмечал, что лучшие вещи выходят как-то сами собой", - цитирует Роналду DAZN. 

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Новиковым

"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Новиковым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 17 42
2 Интер Милан Интер Милан 16 39
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 16 32
5 Кальяри Кальяри 16 29
6 Аталанта Аталанта 16 28
7 Парма Парма 16 24
8 Наполи Наполи 16 21
9 Торино Торино 16 21
10 Милан Милан 16 21
11 Сассуоло Сассуоло 16 19
12 Болонья Болонья 16 19
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
14 Фиорентина Фиорентина 16 17
15 Лечче Лечче 16 15
16 Удинезе Удинезе 16 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 16 13
19 Дженоа Дженоа 16 11
20 СПАЛ СПАЛ 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов