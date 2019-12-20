Роналду рассказал, как придумал собственный стиль празднования голов

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поведал, как появилось его фирменное празднование голов.

Напомним, что звёздный португалец бежит к угловому флажку, в прыжке разворачивается на 180 градусов, отводит руки в стороны и кричит "Да!" ("Si" - на испанском).

"Впервые я кричал "Si", играя за "Реал". Там все кричали это слово в случае побед. Я начал повторять, не знаю почему. Это было естественно для меня. Когда мы в Лос-Анджелесе готовились к сезону, был матч с "Челси". Я забил и отпраздновал гол таким способом. Меня спрашивали: "Зачем ты это сделал?". Не знаю, всё вышло непроизвольно. Всегда отмечал, что лучшие вещи выходят как-то сами собой", - цитирует Роналду DAZN.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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