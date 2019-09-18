Роналду рассказал, как в детстве питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса"
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сообщил некоторые неизвестные ранее подробности своего детства.
"Когда мне было 11 или 12 лет, нашей семье катастрофически не хватало денег. Было очень тяжело, потому что я жил в академии "Спортинга" и видел свою семью раз в три месяца. Поздно вечером мы испытывали голод и бежали в "Макдоналдс", который находился рядом со стадионом. Мы стучали в дверь и спрашивали, есть ли у вас какие-нибудь бургеры. Там всегда была женщина по имени Эдна и ещё две девушки. Я больше никогда не видел их, хотя целенаправленно занимался их поиском. Буду счастлив, если найду их при помощи этого интервью. Хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними. Хочу хотя бы частично вернуть должок", - приводит слова португальца The Sun.
Роналду оказался в академии "Спортинга" в 1997 году и за пять лет дорос до основной команды.
Помимо "львов" звёздный нападающий выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", а с лета 2018 года защищает цвета "Ювентуса".
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