Роналду рассказал, как Зидан мотивировал игроков "Реала" перед финалом КЧМ
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал, как главный тренер команды Зинедин Зидан мотивировал игроков перед финалом Клубного Чемпионата Мира.
"Реал" никогда ранее не выигрывал пять трофеев за год. Зидан нам сказал об этом, и мы зарядили свои батарейки, сыграли здорово и победили" - цитирует Роналду AS.
Напомним, что кроме КЧМ "Реал" в 2017 году выиграл Примеру, Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11