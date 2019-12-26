Роналду рассказал, какой из титулов является самым важным в его карьере

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что титул чемпиона Европы является самым важным в его карьере.

"Это, вероятно, самый важный трофей в моей карьере на данный момент. Я радовался, плакал, помогал команде, а потом напился. Это особенный день в моей жизни", - приводит слова Роналду DAZN.

Напомним, что Роналду в составе сборной Португалии выиграл Евро-2016, одолев в финале Францию (1:0).

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