Роналду рассказал, какой из титулов является самым важным в его карьере
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что титул чемпиона Европы является самым важным в его карьере.
"Это, вероятно, самый важный трофей в моей карьере на данный момент. Я радовался, плакал, помогал команде, а потом напился. Это особенный день в моей жизни", - приводит слова Роналду DAZN.
Напомним, что Роналду в составе сборной Португалии выиграл Евро-2016, одолев в финале Францию (1:0).
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