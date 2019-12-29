Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда хотел бы закончить карьеру футболиста, передает Globo Esporte.



"Чтобы играть, у меня еще есть несколько лет. Я должен показывать пример своим детям, особенно Криштиану, который иногда говорит мне: "Папа, подожди еще несколько лет, я хочу поиграть с тобой". Думаю, устроить это непросто, но пока я наслаждаюсь футболом", - сказал Роналду.

Напомним, соглашение португальца с "Ювентусом" рассчитано до 2022 года. На данный момент футболисту 35 лет.



В этом сезоне Роналду забил 10 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах Серии А.

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