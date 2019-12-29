Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру

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Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда хотел бы закончить карьеру футболиста, передает Globo Esporte.

"Чтобы играть, у меня еще есть несколько лет. Я должен показывать пример своим детям, особенно Криштиану, который иногда говорит мне: "Папа, подожди еще несколько лет, я хочу поиграть с тобой". Думаю, устроить это непросто, но пока я наслаждаюсь футболом", - сказал Роналду.

Напомним, соглашение португальца с "Ювентусом" рассчитано до 2022 года. На данный момент футболисту 35 лет.

В этом сезоне Роналду забил 10 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах Серии А.

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Комментарии

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lesnovsky

0н ее уже завершил.... Просто агент ему еще не сказал об этом...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Lesnovsky вякал,что Гномус завершит твою карьеру,но сначала Сосновский хотел бы отсосать у Криша,т.к у Лео он делает это постоянно.

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Шнюк
Шнюк

Он ещё регулярно мечтал о бадре...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Двойное проникновение,а гном третьим пойдет...

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Шнюк
Шнюк

Какой ужас!Как всё запущено у лесника!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А еще у него ЗППП.

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Шнюк
Шнюк

Надеюсь, не смертельное?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пока держится,как ты можешь наблюдать...

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