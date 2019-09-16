Роналду рассказал, когда сделает предложение своей девушке

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью Пирсом Морганом рассказал, когда планирует жениться на своей девушке Джорджине Родригес.

Футболист начал встречаться с Родрегес в 2016 году. В 2017-м девушка родила девочку Алану Мартину. Всего у нападающего пятеро детей.

"Дорджина мне очень помогает. Я ее люблю. Однажды мы точно поженимся, почему нет. Это мечта моей мамы.

Джорджина - мой друг, мы много говорим, открываем друг другу свое сердце", - сказал Роналду.

Ранее футболист рассказал, как отразился на его жизни скандал с обвинениями в изнасиловании.

Роналду рассказал, как отразился на его жизни скандал с обвинениями в изнасиловании