Роналду рассказал, когда уйдет из сборной Португалии

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Роналду рассказал, когда уйдет из сборной Португалии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился планами на карьеру в сборной Португалии.

"Я пока не собираюсь закрывать двери в сборную. Пока у меня остаются силы и мотивация, я всегда буду отзываться на вызовы в команду. Покину сборную, если только меня больше не захотят пригласить (смеется).

ЧМ-2022 в Катаре? Все может быть. В сборной у меня было много хороших моментов. Я очень люблю представлять свою страну", - приводит слова Роналду As.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Он становился чемпионом Европы в 2016 году и выиграл Лигу Наций 2018/19.

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