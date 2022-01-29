Роналду рассказал, кто его мотивирует играть в футбол

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Роналду рассказал, кто его мотивирует играть в футбол

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признался, что его главной мотивацией является любовь болельщиков.

"Говорю от чистого сердца. Я не думал, что так много людей будут ждать меня. Болельщики - моя мотивация двигаться дальше и играть. Без вас футбол станет чем-то меньшим.

Ваши любовь и тепло бесценны. Спасибо вам всем, что делитесь своей любовью, я очень ценю это", - сказал 36-летний португалец, выступая на Всемирной выставке в Дубае. 

В текущем сезоне Роналду сыграл за "МЮ" 23 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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