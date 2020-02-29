Роналду рассказал о настрое "Ювентуса" после поражения от "Лиона"

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Роналду рассказал о настрое "Ювентуса" после поражения от "Лиона"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поведал, как его команда восприняла проигрыш "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Не всегда в матче получается сделать то, что отрабатывалось на тренировках. В футболе бывают победы и поражения. В "Ювентусе" нет паники, никто не драматизирует ситуацию. Мы прибавляем и у меня есть уверенность, что команда исправит результат и пройдёт дальше. В Лиге Чемпионов возможно всё, здесь всегда тяжело, но у нас остаётся ответная игра", - цитирует португальца AS.

Напомним, что ответный матч между "Ювентусом" и "Лионом" состоится 17 марта.

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "старую синьору" 31 матч, забил 25 голов и сделал 3 ассиста.

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