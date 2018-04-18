Роналду рассказал о своем отношении к Аргентине

Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил, что он любит Аргентину.

"Моя девушка Джорджина Родригес из Аргентины. Не все знают это. Но она наполовину аргентинка и наполовину испанка. Я очень люблю Аргентину. Люди думают, что это не так, но я ее очень люблю", – сказал Роналду во время общения с болельщиками в Instagram.

Напомним, что в конце прошлого года Родригес родила от Роналду девочку – Алану Мартину.

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