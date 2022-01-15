Роналду рассказал о своём отношении к Роналдо и Роналдиньо

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Роналду рассказал о своём отношении к Роналдо и Роналдиньо

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отказался сравнивать себя с легендарными бразильскими футболистами Роналдо и Роналдиньо.

"Я не люблю сравнения. Давайте скажу так - мы втроём оставили наследие и вписали свои имена в историю. Я выиграл больше индивидуальных наград, но они стали чемпионами мира. Я отношусь к ним с большой симпатией. Когда я рос, то смотрел на их игру. Считаю каждого из них кумирами", - приводит слова португальца ESPN.

Напомним, что в течение карьеры Роналду пять раз становился обладателем "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), Роналдо - два раза (1997, 2002), Роналдиньо - один раз (2005).

Не пропустите: Роналду высказался о возможном непопадании на чемпионат мира. | http://soccernews.ru
Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

7 ЗМ и 6 ЗБ.... Я тоже не люблю сравнения... А-ха-ха-ха...

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