Роналду рассказал о своём отношении к Роналдо и Роналдиньо
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отказался сравнивать себя с легендарными бразильскими футболистами Роналдо и Роналдиньо.
"Я не люблю сравнения. Давайте скажу так - мы втроём оставили наследие и вписали свои имена в историю. Я выиграл больше индивидуальных наград, но они стали чемпионами мира. Я отношусь к ним с большой симпатией. Когда я рос, то смотрел на их игру. Считаю каждого из них кумирами", - приводит слова португальца ESPN.
Напомним, что в течение карьеры Роналду пять раз становился обладателем "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), Роналдо - два раза (1997, 2002), Роналдиньо - один раз (2005).
Не пропустите: Роналду высказался о возможном непопадании на чемпионат мира. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18