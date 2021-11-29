Роналду рассказал о своей главной цели в футболе

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Роналду рассказал о своей главной цели в футболеФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду критически высказался о заявлении главного редактора журнала France Football Паскаля Фарре.

"Итоги сегодняшнего дня объясняют причину заявлений, сделанных Паскалем Фарре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по числу "Золотых мячей".

Паскаль Фарре солгал. Он использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды может врать таким образом. Это абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и премию "Золотой мяч»" Сегодня он солгал снова, оправдав мое отсутствие на церемонии каким-то карантином, для существования которого нет причин.

Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что я никогда никому не противостою. Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то. 

Главная цель моей карьеры – выигрывать национальные и международные титулы в клубах, которые я представляю, и в сборной. Главная цель моей карьеры – быть хорошим примером для тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Главная цель моей карьеры – вписать свое имя в историю мирового футбола золотыми буквами.

Закончу тем, что скажу, что уже сконцентрирован на следующей игре "Манчестер Юнайтед" и на всем, что мы вместе с партнерами по команде и болельщиками можем достичь в этом сезоне. А остальное? А остальное – это просто лишнее", – написал Роналду в своем инстаграме.

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