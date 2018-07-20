Роналду рассказал о своей главной цели в "Ювентусе"



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о том, какая из целей является для него главной в туринском клубе.

"Мой контракт с "Ювентусом" рассчитан на четыре года. Я счастлив, что этот трансфер состоялся, так как "Ювентус" является одним из лучших клубов в истории. Я рад, что буду играть здесь.

Моя главная цель - сделать фанатов счастливыми", - приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

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