Роналду рассказал о своей мотивации

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Роналду рассказал о своей мотивации

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что является его мотивацией.

"Я всегда нацелен на победы, в первую очередь в командных турнирах, поскольку благодаря этому я могу выиграть и индивидуальные награды. Это работа, повседневная жизнь. Каждый день тренировки для достижения целей, а не простое зарабатывание денег.

В деньгах я больше не нуждаюсь. Я хочу вписать свое имя в историю футбола, хочу продолжать побеждать еще и еще", - приводит слова Роналду Goal.com.

За свою карьеру 34-летний португалец выиграл 29 трофеев, два из них со сборной Португалии.

Среди личных наград стоит отметить пять "Золотых мячей" и четыре "Золотых бутсы".

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