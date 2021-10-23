Роналду рассказал о своей роли в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о своей роли в стане "красных дьяволов".

"Считаю, что в "Юнайтед" сейчас происходят важные изменения. Клуб купил меня, Варана и Санчо. Мы еще не адаптировались, привыкание к АПЛ займет время. Коллектив я ставлю на первое место. Каждый должен знать свою роль.

Я знаю свою роль в команде. Моя функция заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде своим опытом и знаниями. Если все будут так думать, жертвовать собой ради команды, я думаю, мы станем лучшей командой мира", — приводит слова Роналду Sky Sports.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец сыграл 5 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола.

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