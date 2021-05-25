Роналду рассказал о своих достижениях

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме большой пост, в котором он подвёл итоги уходящего сезона, а также уделил внимание своим достижениям.

"Жизнь и карьера любого топ-футболиста состоит из взлётов и падений. Мы соревнуемся с фантастическими командами, имеющими амбициозные цели и замечательных игроков для их реализации. Поэтому мы всегда должны делать всё возможное, чтобы оставаться на вершине. В этот раз мы не смогли выиграть Серию А, поздравляем "Интер" с заслуженным титулом. Однако нужно ценить другие достижения "Ювентуса" в этом сезоне. Суперкубок Италии, Кубок страны и звание лучшего бомбардира Серии А радуют меня, ведь здесь нелегко добиться успеха.

Я достиг цели, которую поставил перед собой, переходя в "Ювентус": выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и бомбардиром лиги. Я не гонюсь за рекордами, это они гонятся за мной. Футбол - коллективная игра, но всё происходит благодаря работе каждого человека. Это помогает командам решать задачи. Они всегда ищут шансы на поле и работают вне его – для появления рекордов, обновления достижений, завоевания титулов. Всё взаимосвязано.

Чемпион Англии, Испании и Италии; обладатель Кубка Англии, Испании и Италии; обладатель Суперкубка в Англии, Испании и Италии; лучший игрок в Англии, Испании и Италии; лучший бомбардир в Англии, Испании и Италии; больше 100 голов за клуб в Англии, Испании и Италии. Я горжусь этим. Невероятно осознавать, что я оставил свой след в странах, где играл, что принёс много радости болельщикам. Это то, ради чего я работаю, это то, что меня мотивирует, и это то, за чем я всегда буду гоняться до последнего дня. Спасибо всем, кто был рядом! Мы вместе!" - написал португалец.

В сезоне 2020/21 Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

Не пропустите: Роналду не попал в символическую сборную Серии А по версии CIES. | http://soccernews.ru