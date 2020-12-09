Роналду рассказал о своих отношениях с Месси



Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением об аргентинском форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Мы много раз пересекались с Лео на разных церемониях награждения. Я никогда не считал его соперником, это только мнение журналистов. У нас с ним отличные отношения. Спросите у Месси, он скажет тоже самое", - приводит слова Роналду Football Italia.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 10 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. На счету 33-летнего Месси семь забитых мячей и четыре голевые передачи в 14 поединках. Контракт игрока с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

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