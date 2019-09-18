Роналду рассказал, почему запретил своей матери смотреть важные матчи
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что не разрешает своей матери Долореш смотреть важные матчи.
"Сейчас я запрещаю ей смотреть важные матчи. Она очень нервничает, постоянно ходит по дому. На стадионе она дважды теряла сознание, она очень переживает. Так что я сказал ей: "Полуфиналы и финалы ты больше смотреть не будешь". Это невозможно, я лишился отца и не хочу потерять маму", - приводит слова португальца Mirror.
Стоит отметить, что в декабре этого года матери футболиста исполнится 65 лет.
Что касается отца Роналду, то он умер в сентябре 2005 года после продолжительной болезни, вызванной алкогольной зависимостью.
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