Роналду рассказал, почему запретил своей матери смотреть важные матчи

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Роналду рассказал, почему запретил своей матери смотреть важные матчи

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что не разрешает своей матери Долореш смотреть важные матчи.

"Сейчас я запрещаю ей смотреть важные матчи. Она очень нервничает, постоянно ходит по дому. На стадионе она дважды теряла сознание, она очень переживает. Так что я сказал ей: "Полуфиналы и финалы ты больше смотреть не будешь". Это невозможно, я лишился отца и не хочу потерять маму", - приводит слова португальца Mirror.

Стоит отметить, что в декабре этого года матери футболиста исполнится 65 лет.

Что касается отца Роналду, то он умер в сентябре 2005 года после продолжительной болезни, вызванной алкогольной зависимостью.

Не пропустите: Роналду назвал Месси лучшим футболистом, против которого он играл. | http://soccernews.ru
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