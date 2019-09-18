Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил на вопрос о своих богатствах.
"Во сколько оценивается моё состояние? Говорят про полмиллиарда долларов? Думаю, да, хотелось бы надеяться на это. Могу сказать точно, что на моих счетах много денег.
Количество автомобилей? Наверное, 17. Обожаю ездить на "Роллс-Ройсе". Также в моём автопарке "Бугатти", "Феррари" и "Макларен", - цитирует португальца The Sun.
Стоит отметить, что зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет 31 миллион евро за сезон.
Всего же суммарный годовой доход футболиста оценивается в 113 миллионов евро (данные France Football по итогам 2018 года).
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