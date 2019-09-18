Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил на вопрос о своих богатствах.

"Во сколько оценивается моё состояние? Говорят про полмиллиарда долларов? Думаю, да, хотелось бы надеяться на это. Могу сказать точно, что на моих счетах много денег.

Количество автомобилей? Наверное, 17. Обожаю ездить на "Роллс-Ройсе". Также в моём автопарке "Бугатти", "Феррари" и "Макларен", - цитирует португальца The Sun.

Стоит отметить, что зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет 31 миллион евро за сезон.

Всего же суммарный годовой доход футболиста оценивается в 113 миллионов евро (данные France Football по итогам 2018 года).

Не пропустите: Роналду рассказал, как в детстве питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле

"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов