Роналду рассказал, у кого он учился в молодости
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что в молодости он перенимал опыт у футболистов "Манчестер Юнайтед".
"Нужно пользоваться мозгами. Если человек умный, то он будет следить за теми игроками, которые сильнее него. Так я и сделал, когда выступал за "Манчестер Юнайтед" вместо с Гиггзом, Скоулзом, ван Нистелроем и Фердинандом. Тот, кто не учится у таких парней - просто идиот.
Ну важно не просто копировать других. Нужно использовать их примеры и адаптироваться. Я так и сделал. У меня был талант и я учился у лучших. Меня также многому научил сэр Алекс Фергюсон. Я понял, что могу забивать много голов, а не просто идти в дриблинг и отдавать передачи", - приводит слова Роналду France Football.
34-летний Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. Всего он провел за английский клуб 292 матча во всех турнирах, в которых забил 118 голов и отдал 68 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5