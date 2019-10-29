Роналду рассказал, у кого он учился в молодости

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Роналду рассказал, у кого он учился в молодости
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что в молодости он перенимал опыт у футболистов "Манчестер Юнайтед".

"Нужно пользоваться мозгами. Если человек умный, то он будет следить за теми игроками, которые сильнее него. Так я и сделал, когда выступал за "Манчестер Юнайтед" вместо с Гиггзом, Скоулзом, ван Нистелроем и Фердинандом. Тот, кто не учится у таких парней - просто идиот.

Ну важно не просто копировать других. Нужно использовать их примеры и адаптироваться. Я так и сделал. У меня был талант и я учился у лучших. Меня также многому научил сэр Алекс Фергюсон. Я понял, что могу забивать много голов, а не просто идти в дриблинг и отдавать передачи", - приводит слова Роналду France Football.

34-летний Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. Всего он провел за английский клуб 292 матча во всех турнирах, в которых забил 118 голов и отдал 68 результативных передач.

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