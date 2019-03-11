Роналду рассказал, в чём заключается секрет его футбольного долголетия
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как ему удаётся так долго играть на высочайшем уровне.
"У меня нет секретов. Я просто больше всего на свете люблю играть в футбол. Мне нравилось играть в Португалии, Англии и Испании, а сейчас я делаю это в Италии. Мне помогают только преданность и страсть к футболу", - приводит слова 34-летнего португальца Goal.com.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.
В течение карьеры звёздный форвард выиграл 27 трофеев, а также стал обладателем 5 "Золотых мячей". Помимо "старой синьоры" он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
Не пропустите: Роналду ярко высказался об ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10