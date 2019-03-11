Роналду рассказал, в чём заключается секрет его футбольного долголетия

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как ему удаётся так долго играть на высочайшем уровне.

"У меня нет секретов. Я просто больше всего на свете люблю играть в футбол. Мне нравилось играть в Португалии, Англии и Испании, а сейчас я делаю это в Италии. Мне помогают только преданность и страсть к футболу", - приводит слова 34-летнего португальца Goal.com.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.

В течение карьеры звёздный форвард выиграл 27 трофеев, а также стал обладателем 5 "Золотых мячей". Помимо "старой синьоры" он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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