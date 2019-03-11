Роналду рассказал, в чём заключается секрет его футбольного долголетия

Теги криштиану роналдуювентус

Роналду рассказал, в чём заключается секрет его футбольного долголетия

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как ему удаётся так долго играть на высочайшем уровне.

"У меня нет секретов. Я просто больше всего на свете люблю играть в футбол. Мне нравилось играть в Португалии, Англии и Испании, а сейчас я делаю это в Италии. Мне помогают только преданность и страсть к футболу", - приводит слова 34-летнего португальца Goal.com.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.

В течение карьеры звёздный форвард выиграл 27 трофеев, а также стал обладателем 5 "Золотых мячей". Помимо "старой синьоры" он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Не пропустите: Роналду ярко высказался об ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда

Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 26 44
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 27 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 27 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов