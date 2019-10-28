Роналду рассказал, в каких матчах ему нравится принимать участие

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Роналду рассказал, в каких матчах ему нравится принимать участие
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что ему нравится играть в важных матчах.

"Я бы играл только в самых важных матчах, если бы это зависело от меня. Я бы выходил на поле только в Лиге Чемпионов и за сборную Португалии. Такие матчи мотивируют меня, так как от них многое зависит. Мне нравится играть под большим давлением. Но необходимо быть профессионалом и уважать клуб, который платит вам зарплату. Поэтому нужно играть на максимуме в каждом матче", - приводит слова Роналду France Football.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Я бы играл только в матчах Ла Лиги, если бы это зависело от меня. Я бы выходил на поле только в Ла Лиге и за сборную Испании. Такие матчи мотивируют меня, так как от них многое зависит. Мне нравится играть без давления. Но необходимо быть профессионалом и уважать клуб, который платит вам зарплату. Поэтому нужно играть на максимуме в каждом матче с Осасунами и Леганесами", - приводит слова Месси France Football.

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