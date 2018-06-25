Роналду рассматривает вариант с переходом в один из трех чемпионатов

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду рассматривает вариант с переходом в один из трех чемпионатовФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассматривает вариант с переходом в один из трех чемпионатов, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям источника, 33-летний нападающий пока не заинтересован в переезде в Китай, США и другие экзотические в плане футбола страны. Португалец все еще надеется выступать на самом высоком уровне, поэтому он планирует перебраться в один из клубов Англии, Франции или Италии.

Напомним, Дюгарри призвал Месси и Неймара брать пример с Роналду. | soccernews.ru

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