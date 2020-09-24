Роналду расстроился из-за ухода Пьянича в "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич рассказал о реакции форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду на его переход из туринского клуба в каталонский.
"Когда трансфер состоялся, Криштиану сказал, что очень рад за меня, что я буду счастлив там, потому что чемпионат Испании очень хорош и силён. Он был разочарован, что я ухожу из "Ювентуса", но выразил уверенность, что мне будет очень хорошо в такой отличной команде, как "Барселона". Роналду был очень профессионален в "Ювентусе", это игрок, который многому научил меня, который играет очень важную роль в раздевалке, подавая всем пример", - цитирует боснийца Mundo Deportivo.
Напомним, что Пьянич и Роналду отыграли вместе два сезона в составе "Ювентуса".
"Барса" купила звёздного хавбека за 60 миллионов евро и заключила с ним четырёхлетний контракт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14