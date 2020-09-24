Роналду расстроился из-за ухода Пьянича в "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич рассказал о реакции форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду на его переход из туринского клуба в каталонский.

"Когда трансфер состоялся, Криштиану сказал, что очень рад за меня, что я буду счастлив там, потому что чемпионат Испании очень хорош и силён. Он был разочарован, что я ухожу из "Ювентуса", но выразил уверенность, что мне будет очень хорошо в такой отличной команде, как "Барселона". Роналду был очень профессионален в "Ювентусе", это игрок, который многому научил меня, который играет очень важную роль в раздевалке, подавая всем пример", - цитирует боснийца Mundo Deportivo.

Напомним, что Пьянич и Роналду отыграли вместе два сезона в составе "Ювентуса".

"Барса" купила звёздного хавбека за 60 миллионов евро и заключила с ним четырёхлетний контракт.

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