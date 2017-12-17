Роналду раздражен слухами о возможном приобретении "Реалом" Неймара

Теги криштиану роналдупсжреал мадриднеймар

Роналду раздражен слухами о возможном приобретении "Реалом" НеймараВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду недоволен тем, что его клуб может приобрести форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует AS, 32-летний португалец остался раздражен тем, что "сливочные" вполне могут подписать нового звездного игрока, который способен стать центральной фигурой в построениях команды.

Напомним, Роналду в очередной раз похвалил сам себя. | soccernews.ru

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