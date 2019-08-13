Роналду: "Разница между мной и Месси в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал обо отличиях между ним и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает Football Italia.

"Разница между нами в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами, я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд.

В мире не так много футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием.

Месси - прекрасный футболист, его будут помнить не только, как человека, который выиграл пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом", - сказал Роналду.

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