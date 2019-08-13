Роналду: "Разница между мной и Месси в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами"

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Роналду: "Разница между мной и Месси в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал обо отличиях между ним и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает Football Italia.

"Разница между нами в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами, я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд.

В мире не так много футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием.

Месси - прекрасный футболист, его будут помнить не только, как человека, который выиграл пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом", - сказал Роналду.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Роналду конечно дно полное , свалил в неконкурентный чемпионат, чтобы зацепить под занавес на халявку ещё одну медальку. Я хоть и болею за Реал, но вынужден признать, что Барса была и будет сильней реала. И мне реально стыдно за те победы реала в лч, в которых нас тащили судьи. Реально извиняюсь перед всеми адекватными болельщиками...

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Mutaloff
Mutaloff

Докажи мне,что Реал покупал кубки ЛЧ,Роналду дно,почему же твоя "СИЛЬНАЯ" Барса уже 3 года подряд обсирается в матчах с командами явно слабее?

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Mutaloff
Mutaloff

Гложит тебя доминирование Реала последние сезоны?

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Mutaloff
Mutaloff

Мало того,что оскорбляешь Роналду,да ещё и Барсу с Реалом приплел,о которых и слова в новости нет,ты дурак?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Со скольки аккаунтов еще прокомментируешь?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дырявый и рядом с Месси не валялся. Игрового таланта ноль. Чисто добивала и дежурный штрафной площади.

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Mutaloff
Mutaloff

Так ты про свою оборону говори,Роналду-форвард,где ему искать моменты,как не у штрафной?Мозг включать не хочешь,талант у него,конечно,смотрится хуже на фоне таланта Месси,но Роналду закрыл дырень недостатка таланта целеустремленностью и трудолюбием.

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Карлыч69
Карлыч69

Роналду: " Разница между нами в том, что Месси любит женщин, а я темнокожих мускулистых мужчин"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зачем приписываешь Кришу свои предпочтения в выборе парней ?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Красава!

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