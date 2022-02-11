Роналду разочарован своим возвращением в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду разочарован своим возвращением в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен тем, как складывается его карьера в последние месяцы.

У 37-летнего футболиста были большие ожидания от возвращения на "Олд Траффорд", однако тренерская чехарда в команде и мизерные шансы на трофеи серьёзно разочаровали его.

По информации Daily Star, португалец попросил своего агента Жорже Мендеша подобрать варианты для ухода по окончании сезона.

Роналду примет окончательное решение о своём будущем в "МЮ" летом, когда станет известно имя нового наставника.

Напомним, что форвард вернулся в августе прошлого года и с тех пор сыграл за "Юнайтед" 25 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" заключил контракт с сыном Роналду. | http://soccernews.ru
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