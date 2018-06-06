Роналду разозлило поведение Переса

1 Теги криштиану роналдуреал мадридфлорентино пересжорже мендеш

Роналду разозлило поведение ПересаВедущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду разозлило поведение президента его клуба Флорентино Переса.

Так, по сведениям sport.es, на этой неделе должна была состояться встреча босса королевского клуба с агентом 33-летнего нападающего Жорже Мендешом. Однако по инициативе президента "сливочных" она была отменена. Португалец подозревает, что такой шаг Переса связан вовсе не с необходимостью его клуба определиться в первую очередь с новым главным тренером команды. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что такими действиями Перес пытается подтолкнуть его к уходу из "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Мендеша с Пересом таки состоялась. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Сука, Перес, еще и Роналду потеряй! Мало Зида???

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