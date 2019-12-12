Роналду разозлился из-за поведения наглого фаната

После матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Байером" и "Ювентусом" произошёл неприятный инцидент с участием форварда Криштиану Роналду.

По окончании встречи на поле выбежал болельщик, который попытался сделать селфи с португальцем, при этом сильно схватив его за шею.

Звёздный футболист разозлился из-за поведения наглого фаната, а тем временем в ситуацию вмешался стюард. Смотрите, как это было!

Напомним, что "Ювентус" обыграл "Байер" со счётом 2:0, а Роналду забил победный гол.

Не пропустите: Роналду: "Лига Чемпионов - это мой турнир". | http://soccernews.ru