Роналду: "Реал" может обходиться без меня и Бэйла"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своей значимости для команды.

" Когда Криштиану нет на поле, я вижу тот же самый "Реал". Мы - команда, а не набор индивидуальностей. Мы все сражаемся за одно и то же. У команды достаточно талантов, чтобы продолжать двигаться дальше без Криштиану и без Бэйла ", - цитирует 32-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Реала". | soccernews.ru