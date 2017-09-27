Роналду: "Реал" может обходиться без меня и Бэйла"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду: "Реал" может обходиться без меня и Бэйла"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своей значимости для команды.

"Когда Криштиану нет на поле, я вижу тот же самый "Реал". Мы - команда, а не набор индивидуальностей. Мы все сражаемся за одно и то же. У команды достаточно талантов, чтобы продолжать двигаться дальше без Криштиану и без Бэйла", - цитирует 32-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Реала". | soccernews.ru

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