Роналду: "Реал" может обходиться без меня и Бэйла"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своей значимости для команды.
"Когда Криштиану нет на поле, я вижу тот же самый "Реал". Мы - команда, а не набор индивидуальностей. Мы все сражаемся за одно и то же. У команды достаточно талантов, чтобы продолжать двигаться дальше без Криштиану и без Бэйла", - цитирует 32-летнего нападающего El Mundo Deportivo.
Напомним, Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0