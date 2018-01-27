Роналду реализовал сотый пенальти в карьере

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Роналду реализовал сотый пенальти в карьере

Форвард "Реала" Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче с "Валенсией".

Португалец забил с пенальти и стоит отметить, что это сотый забитый мяч Роналду с одиннадцатиметровой отметки в карьере.

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей, забил 19 голв и отдал 6 ассистов.

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