Роналду реализовал юбилейный пенальти в карьере

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду реализовал 125 пенальти в карьере, сообщает Gracenote.

Футболист отметился голом с 11-метровой отметки в в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (сейчас счет 1:0, идет 2-й тайм).

За карьеру пробил 150 пенальти, 25 из которых не реализовал.

Напомним, что 34-летний стал вторым игроком в истории "Ювентуса", который забивает голы в девяти матчах чемпионата Италии подряд. Ранее подобное удалось Давиду Трезеге в 2005 году.

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