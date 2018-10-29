Роналду: "Решение уйти из "Реала" не связано с Зиданом"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что его уход из мадридского "Реала" связан с тем, что ранее королевский клуб покинул главный тренер Зинедин Зидан.

" Зидан? Мое решение покинуть "Реал" не было связано с его уходом. В моем случае это была одна из тех мелочей, которые заставляли меня чувствовать себя хорошо в клубе. Его продолжение работы в "Реале" не задержало меня бы меня в клубе ", - цитирует 33-летнего нападающего "старой синьоры" France Football.

Напомним, Роналду рассказал о своих отношениях с Пересом. | soccernews.ru