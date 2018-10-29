Роналду: "Решение уйти из "Реала" не связано с Зиданом"

4 Теги реал мадридзинедин зиданкриштиану роналду

Роналду: "Решение уйти из "Реала" не связано с Зиданом"Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что его уход из мадридского "Реала" связан с тем, что ранее королевский клуб покинул главный тренер Зинедин Зидан.

"Зидан? Мое решение покинуть "Реал" не было связано с его уходом. В моем случае это была одна из тех мелочей, которые заставляли меня чувствовать себя хорошо в клубе. Его продолжение работы в "Реале" не задержало меня бы меня в клубе", - цитирует 33-летнего нападающего "старой синьоры" France Football.

Напомним, Роналду рассказал о своих отношениях с Пересом. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Braveman

Да итак понятно, что это "решение" было из-за испанских налоговых служб. А не какой-то там якобы "новый вызов". ))

Ответить
Супер Месси

Значит я тоже скоро перейду в другой клуб, ах да, забыл, что я размазня и неудачник...

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Что бы удержать ПИДОРА, Пересу надо было каждый день ему говорить, Рон, самый красивый, самый лучший и платить больше всех!

Ответить
Супер Месси

В Барселоне мне каждый день говорят, что я самый лучший, иначе я обижусь и уеду играть в Китай, ведь ни один другой более менее нормальный клуб из Европы меня не возьмёт даже бесплатно...

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов