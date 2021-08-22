Роналду решил покинуть "Ювентус"

2 Теги криштиану роналдуювентус

Роналду решил покинуть "Ювентус"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен 

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в связи с этим Роналду попросил главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не включать его в стартовый состав на матч чемпионата Италии с "Удинезе".

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за клуб  133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Моуринью заявил, что "Ювентус" неправильно использует Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. Я решил свалить с Ювентуса, потому что мне сказали, что я старый пердун, и никому уже и бесплатно не нужен!))))))))))))

Ответить
lesnovsky

Пеналду: Я сосредоточен.... Бедный... А-ха-ха-ха...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду лишили победного гола на 95-й минуте в матче с "Удинезе" (фото)

Роналду лишили победного гола на 95-й минуте в матче с "Удинезе" (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов