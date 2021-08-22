Роналду решил покинуть "Ювентус"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в связи с этим Роналду попросил главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не включать его в стартовый состав на матч чемпионата Италии с "Удинезе".

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за клуб 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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