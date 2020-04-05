Роналду решил вернуться в "Реал"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет вернуться в мадридский "Реал", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист недоволен своим положением в итальянском клубе, который урезал ему зарплату в связи с падением доходов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. В связи с этим португалец намерен рассмотреть вариант с возвращением в "Реал".

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел за итальянский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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