Роналду решил завершить международную карьеру

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Роналду решил завершить международную карьеру

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду решил завершить международную карьеру, сообщает NRK.

По информации источника, 33-летний футболист в ближайшее время объявит об уходе из национальной команды.

Бомбардир готов пойти на такой шаг ради того, чтобы выступать на профессиональном уровне до 41 года.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, сыграл 153 матча и забил 85 голов.

Не пропустите: Бернарду Силва надеется, что Роналду продолжит выступать за сборную Португалии. | http://soccernews.ru

Комментарии
Валерий

Играй, красавчик.

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Довно-пара

Он-уже,стирик

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