Роналду решил завершить международную карьеру
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду решил завершить международную карьеру, сообщает NRK.
По информации источника, 33-летний футболист в ближайшее время объявит об уходе из национальной команды.
Бомбардир готов пойти на такой шаг ради того, чтобы выступать на профессиональном уровне до 41 года.
Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, сыграл 153 матча и забил 85 голов.
Не пропустите: Бернарду Силва надеется, что Роналду продолжит выступать за сборную Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30