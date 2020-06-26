Роналду рискует пропустить ближайший матч "Ювентуса"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может не сыграть в матче 28-го тура Серии А против "Лечче".

По информации Calciomercato, главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри хочет оставить португальца вне заявки на ближайший поединок, чтобы предоставить ему отдых.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Лечче" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне 35-летний Роналду провёл за "Ювентус" 35 игр, забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

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