Роналду рискует пропустить ещё один матч

Участие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 20-го тура Серии А против "Пармы" находится под вопросом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, звёздный португалец по-прежнему не вернулся к тренировкам из-за болезни, поэтому вполне вероятно, что с "крестоносцами" он не сыграет.

Напомним, что у 34-летнего футболиста диагностирован синусит. Из-за него форвард уже пропустил кубковый поединок с "Удинезе".

Матч "Ювентус" - "Парма" состоится в в воскресенье, 19 января, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Сарри: "Меня раздражает, что у кого-то больше "Золотых мячей", чем у Роналду". | http://soccernews.ru