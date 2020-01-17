Роналду рискует пропустить ещё один матч

Теги ювентуспармакриштиану роналду

Роналду рискует пропустить ещё один матч

Участие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 20-го тура Серии А против "Пармы" находится под вопросом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, звёздный португалец по-прежнему не вернулся к тренировкам из-за болезни, поэтому вполне вероятно, что с "крестоносцами" он не сыграет.

Напомним, что у 34-летнего футболиста диагностирован синусит. Из-за него форвард уже пропустил кубковый поединок с "Удинезе".

Матч "Ювентус" - "Парма" состоится в в воскресенье, 19 января, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Сарри: "Меня раздражает, что у кого-то больше "Золотых мячей", чем у Роналду". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 января

Главные новости дня: 16 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 48
2 Интер Милан Интер Милан 19 46
3 Лацио Лацио 18 42
4 Аталанта Аталанта 19 35
5 Рома Рома 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 19 28
8 Торино Торино 19 27
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 18 25
10 Милан Милан 19 25
11 Наполи Наполи 19 24
12 Удинезе Удинезе 19 24
13 Болонья Болонья 19 23
14 Фиорентина Фиорентина 19 21
15 Сассуоло Сассуоло 19 19
16 Сампдория Сампдория 19 19
17 Лечче Лечче 19 15
18 Дженоа Дженоа 19 14
19 Брешия Брешия 19 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов