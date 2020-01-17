Роналду рискует пропустить ещё один матч
Участие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 20-го тура Серии А против "Пармы" находится под вопросом, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, звёздный португалец по-прежнему не вернулся к тренировкам из-за болезни, поэтому вполне вероятно, что с "крестоносцами" он не сыграет.
Напомним, что у 34-летнего футболиста диагностирован синусит. Из-за него форвард уже пропустил кубковый поединок с "Удинезе".
Матч "Ювентус" - "Парма" состоится в в воскресенье, 19 января, в 22:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12