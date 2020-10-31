Роналду рискует пропустить матч со "Специей"

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Роналду рискует пропустить матч со "Специей"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пока не может вернуться к тренировкам, несмотря на выздоровление от коронавируса.

По информации журналиста Ромео Агрести, португальца допустят к работе с командой только после того, как он сдаст второй отрицательный тест на COVID-19.

Таким образом, звёздный футболист может не успеть подготовиться к ближайшему матчу со "Специей", который состоится в воскресенье.

Пока 35-летний Роналду лечился, "Ювентус" провёл 4 игры, в которых победил только 1 раз при 2 ничьих и 1 поражении.

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