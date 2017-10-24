Роналду: "Россия часто приносила мне удачу"
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассуждает о шансах своей команды на Чемпионате Мира-2018.
"Борьба за путевку в Россию-2018 получилась непростой, но все закончилось хорошо. Все мы – игроки, тренеры, технический персонал – договорились отнестись с максимальной серьезностью к квалификации мирового первенства, и нам все-таки удалось решить свою задачу в последнем матче против Швейцарии.
Я играл в России неоднократно. Именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось – мы не смогли завоевать Кубок конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт. Мы уступили в полуфинале Чили в серии пенальти, но пенальти – это всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось в этот раз, а не на чемпионате мира.
Мы - чемпионы Европы, что, конечно же, создает высокие ожидания. Однако повторю то, что говорил и перед Евро: Португалия никогда не является фаворитом на крупных турнирах. Есть команды, которые теоретически сильнее нашей – у них выше рейтинг, выше авторитет. Поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз", - цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.
Напомним, что Португалия заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала прямую путевку на мундиаль.
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