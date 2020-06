Роналду, Руни и другие. Эвра дал своим 10 собакам имена бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра назвал своих 10 собак в честь экс-партнеров по английскому клубу.

"Патрис Эвра, Оуэн Харгривз, Рио Фердинанд, Уэсли Браун, Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Неманья Видич, Майкл Каррик, Пол Скоулз и Карлос Тевес. Я люблю эту игру! Какая команда, какая команда", - сказал Эвра в видео, на котором он зовет собак.

