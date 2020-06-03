Роналду, Руни и другие. Эвра дал своим 10 собакам имена бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра назвал своих 10 собак в честь экс-партнеров по английскому клубу.
"Патрис Эвра, Оуэн Харгривз, Рио Фердинанд, Уэсли Браун, Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Неманья Видич, Майкл Каррик, Пол Скоулз и Карлос Тевес. Я люблю эту игру! Какая команда, какая команда", - сказал Эвра в видео, на котором он зовет собак.
Evra names these 10 dogs after some of his Manchester United team-mates— UTFR (@ManUtd_HQ) June 2, 2020
IG: patrice.evra pic.twitter.com/ZRVOzj7ZFN
Эвра выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 год. В составе английского клуба он завоевал 14 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Англии и одна победа в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18