Роналду, Руни и другие. Эвра дал своим 10 собакам имена бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед"

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Роналду, Руни и другие. Эвра дал своим 10 собакам имена бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра назвал своих 10 собак в честь экс-партнеров по английскому клубу.

"Патрис Эвра, Оуэн Харгривз, Рио Фердинанд, Уэсли Браун, Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Неманья Видич, Майкл Каррик, Пол Скоулз и Карлос Тевес. Я люблю эту игру! Какая команда, какая команда", - сказал Эвра в видео, на котором он зовет собак.

Эвра выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 год. В составе английского клуба он завоевал 14 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Англии и одна победа в Лиге Чемпионов.

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