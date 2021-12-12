Роналду с 2014 года играет с неизлечимой травмой

Теги манчестер юнайтедреал мадридпортугалияювентускриштиану роналдутравмы

Роналду с 2014 года играет с неизлечимой травмойФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду уже долгое время играет с травмированным коленом, сообщает Ману Эредия.

По информации источника, с 2014 года Роналду играет с тендинитом надколенника в левом колене. Эта травма является неизлечимой. Португальцу приходится терпеть боль во многих эпизодах.

Напомним, что в 2018 году Криштиану перешел из "Реала" в "Ювентус" за 115 миллионов евро, а уже прошедшим летом стал футболистом "Манчестер Юнайтед".

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