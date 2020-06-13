Роналду с 2017 года не забивает по одному пенальти в год

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Роналду с 2017 года не забивает по одному пенальти в год

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в ответной полуфинальной игре Кубка Италии против "Милана" (0:0).

Как сообщает Squawka News, начиная с 2017 года португалец не забивает по одному пенальти в год.

В ноябре 2017 года Роналду не реализовал пенальти "Малаге", в июне 2018 года сборной Ирана, а в январе 2019 года в игре с "Кьево".

Отметим, что за свою карьеру Роналду забил 121 пенальти, а не реализовал - 23.

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